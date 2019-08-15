2019-08-15T06:28:33+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 августа: без осадков и тепло до +32

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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В Черном море очень теплая вода.В Черном море очень теплая вода.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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15 августа, в четверг, на Крымском полуострове сухо и знойно. В силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 30…32º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Черном море вода очень теплая: в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 23°, Севастополе 23…24° и Евпатории 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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