2019-08-15T08:08:48+03:00
Общество

В Симферополе 15 августа частично отключат свет на 2 улицах и в Каменке

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет на весь день. Фото: архив "КП"Свет пропадет на весь день. Фото: архив "КП"
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15 августа, в четверг, в столице Крыма в некоторых городских районах пропадет электричество.

Отключение коснется двух улиц и трех дачных товариществ в Каменке.

Фенами, стиральными машинками и другими электроприборами нельзя будет воспользоваться с восьми утра и до пяти вечера.

В ГУП «Крымэнерго» сообщают, что они ремонтируют столбы, провода и трансформаторы.

И так, где в Симферополе 15 августа пропадет электричество:

улица Стрелковая, 95;

улица Камская, 12, 14;

Каменский массив - садовое товарищество «Автобусник», «Энергия» и «Степное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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