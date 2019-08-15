В Крыму поймали рыболова-браконьера

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-15T13:14:52+03:00

Багажник автомобиля был забит рыбой и орудиями лова. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК

Ему грозит солидный штраф и лишение свободы до 5 лет

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Крымские пограничники задержали 36-летнего мужчину. В его легковом автомобиле нашли 168 экземпляров камбалы-калкан, 5 скатов и 5 ставных сетей общей длиной 860 метров.

- Ночью в районе Арабатской стрелки, севернее поселка Каменское Ленинского района был выявлен автомобиль «Опель», - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

На улице было темно, и автолюбитель хотел скрыться, но его задержали.

Сейчас на уроженца села Семисотка, нанесшего ущерб природе на сумму свыше 580 тысяч рублей, завели уголовное дело.

За незаконную добычу рыбы с причинением особо крупного ущерба ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU