В Крыму поймали рыболова-браконьера
Крымские пограничники задержали 36-летнего мужчину. В его легковом автомобиле нашли 168 экземпляров камбалы-калкан, 5 скатов и 5 ставных сетей общей длиной 860 метров.
- Ночью в районе Арабатской стрелки, севернее поселка Каменское Ленинского района был выявлен автомобиль «Опель», - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
На улице было темно, и автолюбитель хотел скрыться, но его задержали.
Сейчас на уроженца села Семисотка, нанесшего ущерб природе на сумму свыше 580 тысяч рублей, завели уголовное дело.
За незаконную добычу рыбы с причинением особо крупного ущерба ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU