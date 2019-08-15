После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-15T10:51:45+03:00

Их состояние близкое к удовлетворительному Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди них девять детей

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Из-за жесткой посадки в поле недалеко от аэропорта «Жуковский» из самолета «Москва-Симферополь» доставили в больницу 23 человека, среди них 9 детей. Все они направлены на госпитализацию.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, всего на борту находилось 226 человек.

- При вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета, - рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

На место ЧП выезжали 20 бригад скорой помощи, был задействован вертолет санавиации.

- Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, - уточнили в Минздраве.

Профильный министр Вероника Скворцова подчеркнула, что благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU