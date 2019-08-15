После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека
Из-за жесткой посадки в поле недалеко от аэропорта «Жуковский» из самолета «Москва-Симферополь» доставили в больницу 23 человека, среди них 9 детей. Все они направлены на госпитализацию.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, всего на борту находилось 226 человек.
- При вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета, - рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".
На место ЧП выезжали 20 бригад скорой помощи, был задействован вертолет санавиации.
- Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, - уточнили в Минздраве.
Профильный министр Вероника Скворцова подчеркнула, что благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет Жуковский-Симферополь экстренно сел в поле в Подмосковье: в двигатель попали птицы
По данным авиакомпании, пассажиры не пострадали (подробнее).
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 героически посадил самолет в поле и провел эвакуацию пассажиров
Капитана Дамира Юсупова и его команду должны представить к правительственным наградам (подробнее).
Эксперт рассказал, почему среди получивших травмы при аварийной посадке в Жуковском так много детей
Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, как уберечь родителям в подобных ситуациях от травм детей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU