В центре Симферополя изменится схема движения троллейбусов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-15T18:09:56+03:00

А троллейбус №11 вообще на это время отменят. Фото: пресс-служба "Крымтроллейбуса"

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В Симферополе с субботы, 17 августа, изменятся маршруты следования троллейбусов. Это связано с ремонтом улицы Александра Невского.

ВНИМАНИЕ!

Как будут ходить троллейбусы с 17 августа:

- маршрут №5 будет ходить от конечной станции Загородный до бульвара Ленина с интервалом движения в 6-10 минут;

- маршрут №5Н будет ходить от конечной станции Новоромановка до площади Куйбышева с интервалом движения в 8-13 минут;

- маршрут №6 будет ходить от конечной станции Марьино до бульвара Ленина с интервалом движения в 8-12 минут;

- маршрут №9 будет ходить от конечной станции 7я гор.больница до площади Советская с интервалом движения в 14-20 минут;

- маршрут №9А будет ходить от конечной станции поселок Аэрофлотский до бульвара Ленина с интервалом движения в 8-12 минут.

А вот троллейбус №11 (Заводское -А ГРЭС) отменят на время проведения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU