2019-08-15T18:09:56+03:00
Общество

В центре Симферополя изменится схема движения троллейбусов

Нововведения начнут действовать с 17 августа
Поделиться:
А троллейбус №11 вообще на это время отменят. Фото: пресс-служба "Крымтроллейбуса"А троллейбус №11 вообще на это время отменят. Фото: пресс-служба "Крымтроллейбуса"
Изменить размер текста:

В Симферополе с субботы, 17 августа, изменятся маршруты следования троллейбусов. Это связано с ремонтом улицы Александра Невского.

ВНИМАНИЕ!

Как будут ходить троллейбусы с 17 августа:

- маршрут №5 будет ходить от конечной станции Загородный до бульвара Ленина с интервалом движения в 6-10 минут;

- маршрут №5Н будет ходить от конечной станции Новоромановка до площади Куйбышева с интервалом движения в 8-13 минут;

- маршрут №6 будет ходить от конечной станции Марьино до бульвара Ленина с интервалом движения в 8-12 минут;

- маршрут №9 будет ходить от конечной станции 7я гор.больница до площади Советская с интервалом движения в 14-20 минут;

- маршрут №9А будет ходить от конечной станции поселок Аэрофлотский до бульвара Ленина с интервалом движения в 8-12 минут.

А вот троллейбус №11 (Заводское -А ГРЭС) отменят на время проведения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым
В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами
В Крыму с 1 сентября планируют снизить тариф на отопление
На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей
В Алуште задержали двух чиновников, которые покрывали стихийную торговлю
В Керчи полицейские задержали парня и девушку, которые торговали наркотиками
С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского
Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»
Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили
В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом
После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека
В Крыму поймали рыболова-браконьера
В Симферополе 15 августа частично отключат свет на 2 улицах и в Каменке