2019-08-16T10:52:51+03:00
Происшествия

В Ялте производитель мороженого задолжал своим сотрудникам 1 миллион рублей

Четыре человека не получали полгода зарплату
Галина КОВАЛЕНКО
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Работодателя обязали отдать зарплату.Работодателя обязали отдать зарплату.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Ялте завели уголовное дело о невыплате зарплаты работникам компании, производящей мороженое.

- На протяжении почти полугода заработная плата на предприятии ООО «Марвелленд» выплачивалась не в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым.

В итоге четырем сотрудникам не доплатили один миллион рублей. Компания не была на грани банкротства, просто имеющиеся деньги начальство тратило на другие цели.

В итоге на руководство заведено уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев из личной заинтересованности руководителем организации».

Прокуратура внесено представление работодателю с требованием о погашении задолженности.

Надзорный орган взял это уголовное дело под свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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