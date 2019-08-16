В Ялте производитель мороженого задолжал своим сотрудникам 1 миллион рублей
В Ялте завели уголовное дело о невыплате зарплаты работникам компании, производящей мороженое.
- На протяжении почти полугода заработная плата на предприятии ООО «Марвелленд» выплачивалась не в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым.
В итоге четырем сотрудникам не доплатили один миллион рублей. Компания не была на грани банкротства, просто имеющиеся деньги начальство тратило на другие цели.
В итоге на руководство заведено уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев из личной заинтересованности руководителем организации».
Прокуратура внесено представление работодателю с требованием о погашении задолженности.
Надзорный орган взял это уголовное дело под свой контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU