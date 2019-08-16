В Севастополе эвакуировали 16 человек из горящего дома
В Севастополе рано утром загорелась деревянная двухэтажка, которая находится на улице Челюскинцев.
Когда сотрудники севастопольского МЧС приехали на место ЧП, то увидели, что горит крыша.
В первую очередь специалисты занялись безопасностью людей, которые в этот момент находились в горящем здании.
- Проведена эвакуация жильцов дома в количестве 16 человек – детей среди них не было, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.
Успели из здания вытащить пять газовых баллонов. Общая площадь возгорания составила 650 квадратных метров.
- Проведен поквартирный обход, погибших, пострадавших не обнаружено, также было установлено, что угрозы распространения огня на ближайшие здания нет, - отметили в ведомстве.
Сотрудники МЧС оперативно развернули палатку для временного размещения жильцов дома, которые еще толком не отошли от сна.
Вскоре рухнула и кровля. После того, как пожар был потушен, эксперты занялись выяснением причины его возникновения.
ИСТОЧНИК KP.RU