2019-08-16T13:11:30+03:00
Общество

В Севастополе эвакуировали 16 человек из горящего дома

Пожар произошел на улице Челюскинцев
Галина КОВАЛЕНКО
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Дом сильно пострадал от огня. Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по городу СевастополюДом сильно пострадал от огня. Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю
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В Севастополе рано утром загорелась деревянная двухэтажка, которая находится на улице Челюскинцев.

Когда сотрудники севастопольского МЧС приехали на место ЧП, то увидели, что горит крыша.

В первую очередь специалисты занялись безопасностью людей, которые в этот момент находились в горящем здании.

- Проведена эвакуация жильцов дома в количестве 16 человек – детей среди них не было, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Успели из здания вытащить пять газовых баллонов. Общая площадь возгорания составила 650 квадратных метров.

- Проведен поквартирный обход, погибших, пострадавших не обнаружено, также было установлено, что угрозы распространения огня на ближайшие здания нет, - отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС оперативно развернули палатку для временного размещения жильцов дома, которые еще толком не отошли от сна.

Вскоре рухнула и кровля. После того, как пожар был потушен, эксперты занялись выяснением причины его возникновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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