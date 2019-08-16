Экипажи военных кораблей из Севастополя на ходу перегружают торпеды и топливо

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-16T15:03:49+03:00

Корабли Черноморского флота успешно участвуют в парадах и проводят учения. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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На морском полигоне военные корабли ЧФ тренируются пополнять запасы оружия и топлива. Так же оттачиваются навыки по оказанию помощи аварийным кораблям и судам.

- По замыслу учения необходимо провести пополнение запасов материальных средств кораблям флота выполняющих задачи в отдаленных районах Черного моря, - сообщает пресс-служба Черноморского Флота.

Сначала на малый противолодочный корабль «Суздалец» прямо на ходу перегрузили торпеду с судна-буксира «СБ-739».

Затем черноморцы тренировались с помощью магистральной линии передавать топливо на скр «Сметливый» от танкера «ВТН-73».

Шла переброска продовольствия и питьевой воды на корабли флота.

На завершающем этапе учения экипаж пожарного судна «ПЖС-123» занялся ликвидацией «пожара» на минном тральщике.

- В учении задействованы сторожевой корабль «Сметливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малый противолодочный корабль «Суздалец», спасательное судно «Коммуна», морские, рейдовые буксиры и пожарные суда, всего 16 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU