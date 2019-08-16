Погорельцев двухэтажного дома в Севастополе расселят в пансионат «Лазурь»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-16T16:22:22+03:00

С момента сообщения о пожаре, до того, как пожарные его локализовали прошло без малого полтора часа. Фото пресс-службы МЧС РК.

Проживать они будут бесплатно до предоставления им временного жилья

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В 5 утра в Севастополе загорелась деревянная двухэтажка, по улице Челюскинцев. Прибывшие спасатели в первую очередь вытащили из горящего дома 16 жильцов.

Сейчас в городе создан оперативный штаб. На улице Челюскинцев установлен временный пункт пребывания погорельцев - палатка на 30 мест. Там же - несколько палаток для отдыха и размещения личных вещей, уцелевших после пожара.

Из-за пожара без крыши над головой осталось 16 человек, из них пятеро – дети, всего шесть семей. Две семьи приняли решение размещаться у близких родственников, четыре семьи сейчас размещены в пансионате «Лазурь». Проживать там будут бесплатно, пока им не будет предоставлено временное жилье, – рассказал и.о. вице-губернатора Андрей Шишкин.

Кроме того, люди допущены в квартиры, чтобы вынести уцелевшие вещи. В последующем дом будет взят под охрану для того, чтобы не было случаев мародерства.

ИСТОЧНИК KP.RU