Север Крыма обеспечат качественной водой до 2023 года

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-16T15:31:40+03:00

H₂O не всегда отвечает всем требованиям. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На сегодняшний день 45% жителей Красноперекопского района недовольны водой

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В Республике Крым особое внимание уделяют проблеме обеспечения жителей северной части Крыма хорошей водой, где почти половина жителей (45%) недовольна ее качеством.

Планируется, что ситуацию удастся исправить до 2023 года.

- Этот вопрос решается в рамках утвержденного Национального проекта «Чистая вода». В общем это 3,6 млрд по Республике Крым. Красноперекопский район, Евпатория и Саки в этом проекте участвуют, - цитирует Крымская газета министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева. - По Красноперекопскому району на проектирование уже подтверждены и выделены средства в размере 43 млн рублей.

Специалисты уже разработали и согласовали для включения в Федеральную целевую программу инвестиционный проект по реконструкции канализационных очистных сооружений города Красноперекопска. Цена вопроса: 677 миллионов рублей.

Срок реализации нацпроекта 2019-2024 года. Первый этап проектирование, а затем строительство водопроводных и очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU