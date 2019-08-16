В Симферополе ограничат движение по улице Трансформаторной

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-16T16:42:16+03:00

Улица Трансформаторная через несколько часов будет перекрыта. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Улицу перекроют с вечера 16 августа до утра 17 августа

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Причина перекрытия дороги - пресловутый ремонт. Специалисты планируют за ночь установить и наладить систему отвода воды с участка дороги.

- Перекрытие обусловлено необходимостью соблюдения технологии монтажа, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя. - Необходимо обеспечить уход за стяжкой и не допустить разрушение ремонтируемого объекта.

Итак, улица Трансформаторная будет перекрыта на участке от Генерала Васильева до переулка Гренажный. Закрыть проезд ремонтники планируют сегодня, 16 августа, с 18:00 часов до 06:00 утра 17 августа.

Объехать перекрытие можно по ул. Севастопольской – пер. Гренажный – ул. Крымской Правды - ул. Ген. Васильева –пер. Элеваторный.

Кстати, из-за с ремонта улицы Александра Невского в Симферополе с 17 августа изменится схема движения троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU