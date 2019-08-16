Убийство начальника МЧС в Саках: Крымский следком завел уголовное дело
Крымские следователи возбудили уголовное дело из-за трагедии, произошедшей ночью в Евпатории. Там был зарезан 31-летний Ярослав Мамаенко, возглавлявший подразделение чрезвычайного ведомства в Саках. Молодой мужчина умер в больнице, куда его доставили с проникающим ножевым ранением плеча.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства сотрудника МЧС России, - сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Сейчас идет расследование уголовного дела.
По предварительным данным, трагедия произошла в ходе бытового конфликта и не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU