Убийство начальника МЧС в Саках: Крымский следком завел уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-16T18:19:53+03:00

В СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю возбудили уголовное дело. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Крымские следователи возбудили уголовное дело из-за трагедии, произошедшей ночью в Евпатории. Там был зарезан 31-летний Ярослав Мамаенко, возглавлявший подразделение чрезвычайного ведомства в Саках. Молодой мужчина умер в больнице, куда его доставили с проникающим ножевым ранением плеча.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства сотрудника МЧС России, - сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Сейчас идет расследование уголовного дела.

По предварительным данным, трагедия произошла в ходе бытового конфликта и не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU