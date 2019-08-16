2019-08-16T18:19:53+03:00
Происшествия

Убийство начальника МЧС в Саках: Крымский следком завел уголовное дело

Мужчину зарезали в бытовой драке
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю возбудили уголовное дело.В СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю возбудили уголовное дело.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Крымские следователи возбудили уголовное дело из-за трагедии, произошедшей ночью в Евпатории. Там был зарезан 31-летний Ярослав Мамаенко, возглавлявший подразделение чрезвычайного ведомства в Саках. Молодой мужчина умер в больнице, куда его доставили с проникающим ножевым ранением плеча.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства сотрудника МЧС России, - сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Сейчас идет расследование уголовного дела.

По предварительным данным, трагедия произошла в ходе бытового конфликта и не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избитый в Ялте московский священник заявил о давлении на него со стороны полиции
В драке зарезали начальника отделения МЧС в Саках
Водитель "Шевроле-Нива" погиб при падении с мыса Меганом
В Симферополе ограничат движение по улице Трансформаторной
Север Крыма обеспечат качественной водой до 2023 года
Погорельцев двухэтажного дома в Севастополе расселят в пансионат «Лазурь»
Экипажи военных кораблей из Севастополя на ходу перегружают торпеды и топливо
В парках Симферополя будут установлены дополнительные видеокамеры
В Севастополе эвакуировали 16 человек из горящего дома
В Ялте производитель мороженого задолжал своим сотрудникам 1 миллион рублей
В Крыму откроется Центр воспалительных заболеваний кишечника
Украинец получил три года тюрьмы за попытку ввезти в Крым запрещенное вещество
Ревнивый севастополец заплатит штраф за размещение интимных фотографий супруги
Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым
В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами
В центре Симферополя изменится схема движения троллейбусов
В Крыму с 1 сентября планируют снизить тариф на отопление
На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей
В Алуште задержали двух чиновников, которые покрывали стихийную торговлю
В Керчи полицейские задержали парня и девушку, которые торговали наркотиками
С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского
Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»
Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили
В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом
После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека
В Крыму поймали рыболова-браконьера
В Симферополе 15 августа частично отключат свет на 2 улицах и в Каменке