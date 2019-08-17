Проезд в автобусах №50 в Симферополе временно станет бесплатным

СЕГОДНЯ 19:39 2019-08-17T19:46:59+03:00

На время ремонта в переулке Лавандовый администрация Симферополя восстанавливает маршрут № 50 Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Схема проезда действует на время сезонного ремонта дорог

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Пока в селе Давыдовка ремонтируют дорогу, МУП «Горавтотранс» бесплатно возит пассажиров на маршруте №50 «Давыдовка — пл. Московская». Правда, на этот маршрут встало всего два автобуса.

- Обслуживание маршрута проводится автобусами среднего класса с интервалом движения 15-20 минут и режимом работы с 06:00 - 22:00 часов, - подчеркивают в пресс-службе администрации Симферополя.

Автобус идет от Давыдовки (с улицы Центральной) через АШАН, по улице Киевской, до площади Московской. В обратном направлении - тем же путем. Эти маршруты обслуживают автобусы «среднего» класса, типа «Богдан».

Такая схема перевозки сохранится до 1 сентября. Затем администрация планирует возобновить пятидесятый маршрут от Давыдовки до площади Амет –Хана Султана.

Кстати, на въезде в Симферополь запускается реверсивное движение. Движение в город со стороны Феодосии в город станет трехполосным.

ИСТОЧНИК KP.RU