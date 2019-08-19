2019-08-19T07:55:32+03:00
Общество

Погода в Крыму на 19 августа: дождь и тепло до + 29

На полуостров пришло ненастье
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове в силе штормовое предупреждение.На полуострове в силе штормовое предупреждение.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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19 августа, в понедельник, на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26°

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром временами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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