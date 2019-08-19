Погода в Крыму на 19 августа: дождь и тепло до + 29
19 августа, в понедельник, на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26°
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром временами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
ИСТОЧНИК KP.RU