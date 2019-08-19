В Саках таксист обокрал клиентку

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-19T12:27:05+03:00

Женщина вышла на минутку из салона, а машина уехала

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В дежурную часть крымской полиции принесла заявление 36-летняя жительница города Саки, у которой украли сумку с вещами.

- Со слов заявительницы, кражу совершил незнакомец, который подвез ее к дому на своем автомобиле, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Женщина попросила автовладельца притормозить, чтобы на минутку зайти в квартиру.

Свои вещи она оставила в салоне машины, а когда вернулась, то автомобиля на месте не было – машина уехала вместе с ее документами, деньгами, личными вещами и мобильным телефоном.

По подозрению был задержан 22-летний житель одного из сел Сакского района.

Молодой человек, который не имел судимости, не стал отпираться и написал явку с повинной.

На него завели уголовное дело за кражу. По ч.2 ст. 158 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU