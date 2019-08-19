На автовокзале в Саках произошел переполох из-за двух подушек

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-19T17:40:59+03:00

Здание оцепили, а людей эвакуировали, потому что нашли подозрительную сумку

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В Саках в первой половине дня «заминировали» автовокзал.

- Как сообщили нам очевидцы, автовокзал стоял оцепленный сотрудниками полиции, на месте дежурила машина «скорой помощи» и МЧС, - сообщает «Крымская газета».

В «Крымавтотрансе» объяснили, что же произошло: - Утром была обнаружена бесхозная сумка на лавочке возле кассы автостанции Саки.

Поэтому, действуя по инструкции, сотрудники автостанции перекрыли подступы к зданию, вывели на улицу всех людей. Позвонили в полицию и МЧС.

Специалисты, когда приехали на место, то выяснили, что в сумке «нет опасных и взрывоопасных веществ», а лежат всего лишь две обычных подушки, и все заработало в обычном режиме.

Бесхозные вещи не редкость на крымских автовокзалах, но сотрудники, отвечающие за безопасность, должны на них и выполнять все действия, которые требует антитеррористическая инструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU