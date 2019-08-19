На автовокзале в Саках произошел переполох из-за двух подушек
В Саках в первой половине дня «заминировали» автовокзал.
- Как сообщили нам очевидцы, автовокзал стоял оцепленный сотрудниками полиции, на месте дежурила машина «скорой помощи» и МЧС, - сообщает «Крымская газета».
В «Крымавтотрансе» объяснили, что же произошло: - Утром была обнаружена бесхозная сумка на лавочке возле кассы автостанции Саки.
Поэтому, действуя по инструкции, сотрудники автостанции перекрыли подступы к зданию, вывели на улицу всех людей. Позвонили в полицию и МЧС.
Специалисты, когда приехали на место, то выяснили, что в сумке «нет опасных и взрывоопасных веществ», а лежат всего лишь две обычных подушки, и все заработало в обычном режиме.
Бесхозные вещи не редкость на крымских автовокзалах, но сотрудники, отвечающие за безопасность, должны на них и выполнять все действия, которые требует антитеррористическая инструкция.
ИСТОЧНИК KP.RU