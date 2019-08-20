2019-08-20T13:27:18+03:00
Досуг

Исторический фестиваль в Севастополе «Русская Троя»: полная программа

Гостей и жителей города познакомят с историей Крымской войны
Лера ВОЛЬНАЯ
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Фестиваль продлится три дняФестиваль продлится три дня
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С 7 по 9 сентября в Севастополе пройдет военно-исторический фестиваль под названием «Русская Троя». Севастопольский военно-исторический музей-заповедник познакомит гостей и жителей города с историей и героями Крымской войны 1853-1856.

В субботу, 7 сентября на Малаховом кургане в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 часов запланированы реконструкции эпизодов сражения Крымской войны.

- Самым зрелищным мероприятием фестиваля станут реконструкции эпизодов сражений, участие в которых примут члены военно-исторических клубов России и зарубежья. Будут показаны самые яркие страницы героической обороны Севастополя, где в полной мере проявились сила духа, самоотверженность, героизм защитников, участие в обороне гражданского населения, - говорят организаторы фестиваля.

С 12.30 до 19.00 будут работать несколько интерактивных площадок. Например: школа каллиграфии, артиллерии, школа морского дела и ретрофотоателье. А также посетители узнают много нового на интерактивной площадке юный археолог, бывалый солдат, госпиталь, кукла-мотанка, блиндаж, военный боулинг. Гости фестиваля побывают также в русском лагере и англо-французском лагере.

Эти же все площадки будут работать и 8 сентября с 10.00 до 20.00.

В заключительный день фестиваля, 9 сентября в 12.00 состоится митинг-реквием на мемориальном братском кладбище на Северной стороне города. Он пройдет в день памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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