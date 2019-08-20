2019-08-20T18:38:00+03:00
Общество

В Крыму вырастили 70 тысяч гектаров подсолнечника

Часть урожая переработают на месте
Галина КОВАЛЕНКО
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Подсолнечник дал неплохой урожай. Фото: Сергей ЖдановПодсолнечник дал неплохой урожай. Фото: Сергей Жданов
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В Крыму подсолнечником засеяли порядка 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

- Собранное богатство с крымских полей не обязательно покинет полуостров и попадет на переработку на материке, - сообщает Крымская газета. - В этом году в Красногвардейском районе принимается за работу Первый крымский маслозавод.

Производственные мощности нового предприятия позволяют переработать до 100 тонн подсолнечника в сутки.

Компании требуется порядка трех тысяч тонн сырья в месяц, а это порядка одной тысячи тонн нерафинированного масла.

Несложные подсчеты показывают, что за год крымскому предприятию по плечу произвести свыше десяти тысяч тонн растительного масла.

Проблем со сбытом не должно быть: в Крыму высокая потребность как в подсолнечном масле, так и в других продуктах переработки. Есть договоренность с комбикормовыми заводами на поставку жмыха, а само масло охотно берут хлебопекарни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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