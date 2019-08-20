В Крыму снизили предельный уровень тарифа на тепло

СЕГОДНЯ 19:54 2019-08-20T20:02:57+03:00

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В Республике Крым приняли решение, что с 1 сентября размер тарифа на тепло для населения не превысит 2300 рублей с НДС за 1 гигакалорию.

- Снижение произойдет для потребителей большинства ресурсоснабжающих предприятий. При этом разница между тарифами для населения и экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающим предприятия будет компенсирована из бюджета, - сообщает пресс-служба Госкомцен Республики Крым.

Чуть раньше в регионе установили, что предельный уровень тарифа на тепловую энергию для населения с 1 июля составит 3000 рублей за 1 Гкал.

В официальном документе также прописано, что тарифы на тепло для населения - абонентов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», АО «КрымТЭЦ» и МУП «Ялтинские тепловые сети» в 2019 году можно изменять только один раз за год.

ИСТОЧНИК KP.RU