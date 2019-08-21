В горах Крыма идут учения на БТР

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-21T09:45:26+03:00

В тренировке принимают участие свыше 400 военнослужащих ЧФ и 100 единиц спецтехники

Изменить размер текста: A A

В Крыму на полигоне «Ангарский» отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота отработала блокировку и уничтожение «противника» в горной местности.

- Всего к учениям привлечено более 400 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», - сообщает пресс-служба ЧФ.

Для обнаружения «недругов» использовали беспилотных летательных аппаратов и комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

Так же черноморцы на бронетранспортерах БТР-80 будут оттачивать навыки по наступлению и обороне.

Военнослужащие займутся безопасным проходом боевой техники через минное заграждение с отражением атаки противника. В тыл врага они высадят тактический десант.

ИСТОЧНИК KP.RU