В горах Крыма идут учения на БТР
В Крыму на полигоне «Ангарский» отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота отработала блокировку и уничтожение «противника» в горной местности.
- Всего к учениям привлечено более 400 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», - сообщает пресс-служба ЧФ.
Для обнаружения «недругов» использовали беспилотных летательных аппаратов и комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».
Так же черноморцы на бронетранспортерах БТР-80 будут оттачивать навыки по наступлению и обороне.
Военнослужащие займутся безопасным проходом боевой техники через минное заграждение с отражением атаки противника. В тыл врага они высадят тактический десант.
ИСТОЧНИК KP.RU