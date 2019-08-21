2019-08-21T15:29:00+03:00
Общество

В школы Крыма придет на 700 первоклассников больше, чем в прошлом году

Всего за парты сядут 208 тысяч школьников
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму за парты сядут 208 тысяч школьников.В Крыму за парты сядут 208 тысяч школьников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В новом 2019/2020 учебном году крымские школы примут 23 770 первоклассников, что на 700 детей больше, чем в прошлом учебном году.

- Всего в новом учебном году за парты сядут 208 тысяч школьников, - сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

В ведомстве отметили, что почти 92% от общего количества школьников будут ходить на уроки в одну смену, а это 190 тысяч учащихся в 452 школах.

Часть детворы будет учиться в две смены – всего 17 тысяч учащихся в 92 школах Республики Крым.

В министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым напомнили, что торжественные линейки, на которых прозвенит первый звонок пройдет 2 сентября. Все дело в том, что 1 сентября - это воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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