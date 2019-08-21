В школы Крыма придет на 700 первоклассников больше, чем в прошлом году
В новом 2019/2020 учебном году крымские школы примут 23 770 первоклассников, что на 700 детей больше, чем в прошлом учебном году.
- Всего в новом учебном году за парты сядут 208 тысяч школьников, - сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
В ведомстве отметили, что почти 92% от общего количества школьников будут ходить на уроки в одну смену, а это 190 тысяч учащихся в 452 школах.
Часть детворы будет учиться в две смены – всего 17 тысяч учащихся в 92 школах Республики Крым.
В министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым напомнили, что торжественные линейки, на которых прозвенит первый звонок пройдет 2 сентября. Все дело в том, что 1 сентября - это воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU