Житель Севастополя в соцсети «развел» мужчину на интимное видео и стал шантажировать

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-21T15:58:33+03:00

Подозреваемый выдавал себя за девушку

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Полиция Севастополя и Республики Чувашии провели совместную операцию: вычислили и задержали подозреваемого в интернет-вымогательстве.

- 25-летний житель Севастополя зарегистрировался в одной из популярных соцсетей под вымышленным женским именем, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Затем девушка-«фейк» познакомилась с 21-летним жителем Чувашии и предложила обменяться интимным видео.

Получив желаемое, «девушка» начала угрожать своему новому знакомому, что растиражирует его интимное видео на просторах интернета, если тот не перечислит 10 тысяч рублей.

Житель Чувашии обратился за помощью в правоохранительные органы.

На сегодняшний день на подозреваемого завели уголовное дело за вымогательство. По ч.1 ст.163 УК РФ ему грозит лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU