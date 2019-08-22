Перепутал передачи: С набережной Балаклавы в воду упал грузовик

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-22T11:31:18+03:00

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В Балаклаве произошло ДТП - там с набережной в воду упал грузовик. На место происшествия выехала и.о. вице-губернатора Мария Литовко.

Она рассказала, что машина остановилась в районе причала 3-Б. Там должны были проводиться буровые работы.

Машину уже вытаскивают из воды. Светлана Саулко

Во время подготовки к ним водитель перепутал скорости передач, и машина покатилась в воду.

- До проведения изысканий акватория в районе проведения работ была освобождена от лодок, они были пришвартованы на безопасное расстояние. Была также огорожена территория набережной. Самое главное, что в результате происшествия не пострадал ни один человек. Не задеты и суда, пришвартованные в бухте, - дополнила Литовко.

Сейчас организованы работы по подъему грузовика из воды.

Напомним, в Евпатории пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции и даже протаранил машину ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU