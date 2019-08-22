2019-08-22T12:07:54+03:00
Общество

В Симферополе до 15 октября откроется детский сад на 250 мест

Он построен в рамках Федеральной целевой программы
Александра КОРШУНОВА
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Это поможет полностью ликвидировать очередь в микрорайоне ПневматикаЭто поможет полностью ликвидировать очередь в микрорайоне ПневматикаФото: "КП" Архив
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До 15 октября в Симферополе откроется новый детский сад на 250 мест. Он находится на улице Балаклавской, в районе Пневматики.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что после этого очередь в микрорайоне будет полностью ликвидирована.

- Сад большой, есть спортплощадки, места хватает для всех. К открытию планируется закончить работы по благоустройству подъездной дороги к саду, - отметил Аксенов.

Также он добавил, что в 2020 году там отремонтируют спортивный стадион.

Кроме этого, глава администрации города Наталья Маленко добавила, что в течение 2019 года будет закрыта потребность в 1,8 тысячи мест в 10 детских садах.

Напомним, в детских садах и школах Крыма с 40 до 3 процентов снизился уровень фальсификата. В регионе проводят регулярные проверки сотрудниками Россельхознадзора и Госкомитета по ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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