В Симферополе нашли 8 килограммов нелегальной украинской колбасы

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-22T18:03:48+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на одном из симферопольских рынков нелегальную продукцию. Это колбасные изделия в ассортименте украинского производства.

Общий вес запрещенной к ввозу на территории РФ продукции составил 8,5 килограмма.

- Собственник колбасы не смог предоставить информации об оформлении сертификатов и иных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Крыма.

Кстати, на колбасе отсутствовала маркировка на русском языке. Продукцию изъяли и уничтожили - сожгли в печи «Хурикан-150».

Напомним, ФСБ в Крыму изъяли контрафакты спирт. Общая стоимость вещества - 1,5 миллиона рублей.

Алкоголь замаскировали под детскую воду, спирт провозили в маленьких бутылочках. Продукцию из него потом продавали ресторанам и кафе под видом элитного спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU