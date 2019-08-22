В Симферополе нашли 8 килограммов нелегальной украинской колбасы
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на одном из симферопольских рынков нелегальную продукцию. Это колбасные изделия в ассортименте украинского производства.
Общий вес запрещенной к ввозу на территории РФ продукции составил 8,5 килограмма.
- Собственник колбасы не смог предоставить информации об оформлении сертификатов и иных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Крыма.
Кстати, на колбасе отсутствовала маркировка на русском языке. Продукцию изъяли и уничтожили - сожгли в печи «Хурикан-150».
Напомним, ФСБ в Крыму изъяли контрафакты спирт. Общая стоимость вещества - 1,5 миллиона рублей.
Алкоголь замаскировали под детскую воду, спирт провозили в маленьких бутылочках. Продукцию из него потом продавали ресторанам и кафе под видом элитного спиртного.
ИСТОЧНИК KP.RU