В Крыму разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-23T09:50:08+03:00

Он нарушил закон в отношении ребенка

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Полицейские Крыма объявили в розыск 58-летнего мужчину, уроженца Тбилиси. Его подозревают в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщили в МВД по РК, от правоохранительных органов подозреваемый скрылся.

ОРИЕНТИРОВКА

Разыскивается гражданин Российской Федерации Сафарян Камо Рачикович, 13.06.1961 года рождения, уроженец города Тбилиси. Предположительно он находится на территории Крыма.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, немедленно сообщить в полицию по телефонам: +7 (3652) 733-575, 733-590, 667-588 или 102.

Кстати, в Крыму ищут еще двох мужчин. Их подозревают в нанесении ножевых ранений человеку. Преступление было совершено на одном из причалов в Коктебеле.

ИСТОЧНИК KP.RU