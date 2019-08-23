2019-08-23T15:01:31+03:00
Общество

В Крыму уже побывали 4,5 миллиона туристов

Власти ожидают, что всего за год на полуострове отдохнет свыше 7 миллионов человек
Галина КОВАЛЕНКО
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Одни туристы на полуостров прилетают на самолетах, а другие добираются на автотранспорте.Одни туристы на полуостров прилетают на самолетах, а другие добираются на автотранспорте.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На календаре уже конец августа: лето на исходе, но впереди «бархатный сезон». Сколько же гостей уже побывало в Крыму?

- На сегодняшний день цифра перевалила за 4,5 миллиона туристов. Мы приближаемся к 5 миллионам, - рассказал «Комсомольской правде» - Крым» Алексей Черняк, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного Совета Республики Крым. - Август и сентябрь – это самый лучший сезон: множество событийных мероприятий, замечательное море и самая лучшая погода привлекают на полуостров массу отдыхающих.

Он напомнил, что ежедневно в аэропорту Симферополь пассажирские самолеты делают порядка двухсот взлетов и посадок. Огромнейшее количество едет людей через Крымский мост.

- Мы идем, в среднем, с увеличением турпотока на 10-15 процентов, по сравнению с рекордным 2018 годом (6,8 миллионов туристов. – От авт.), - сказал «Комсомольской правде» - Крым» Алексей Черняк. - В наших планах - 7 миллионов отдыхающих за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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