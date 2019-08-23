В Минтрансе Крыма рассказали об увеличении пассажиропотока на рейсах от границы с Украиной
После введения дополнительных рейсов, которые следуют от кассового пункта «Армянск» до автомобильного пропуска на границе с Украиной, зафиксировали увеличение выручки в 20 раз.
Также в три раза вырос и пассажиропоток, он составил 3 тысячи человек за две недели. Данные сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.
- Среди туристов спросом пользуются такие направления, как Симферополь, Евпатория и Армянск, - уточнили в пресс-службе Минтранса РК.
Напомним, что с 9 августа от МАПП «Армянск» запущено дополнительно 24 междугородних рейса со статусом «экспресс» в направлении Симферополя, Евпатории, Керчи и Феодосии.
А до этого из Крыма запустили официальный маршрут у границе с Украиной. Он отправляется из Симферополя и следует до границы, которая находится за Джанкоем.
Интервал движения составляет один час.
ИСТОЧНИК KP.RU