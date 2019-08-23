В Минтрансе Крыма рассказали об увеличении пассажиропотока на рейсах от границы с Украиной

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-23T18:21:44+03:00

За две недели перевезли около 3 тысяч человек

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После введения дополнительных рейсов, которые следуют от кассового пункта «Армянск» до автомобильного пропуска на границе с Украиной, зафиксировали увеличение выручки в 20 раз.

Также в три раза вырос и пассажиропоток, он составил 3 тысячи человек за две недели. Данные сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.

- Среди туристов спросом пользуются такие направления, как Симферополь, Евпатория и Армянск, - уточнили в пресс-службе Минтранса РК.

Напомним, что с 9 августа от МАПП «Армянск» запущено дополнительно 24 междугородних рейса со статусом «экспресс» в направлении Симферополя, Евпатории, Керчи и Феодосии.

А до этого из Крыма запустили официальный маршрут у границе с Украиной. Он отправляется из Симферополя и следует до границы, которая находится за Джанкоем.

Интервал движения составляет один час.

ИСТОЧНИК KP.RU