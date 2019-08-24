2019-08-24T08:56:00+03:00
Общество

Погода в Крыму на 24 августа: до +36 градусов и облачно

Будет действовать штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
На полуострове все еще лето.На полуострове все еще лето.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму 24 августа до +36 градусов. Небо будет скрыто за тучами. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе суббота также будет облачной, воздух прогреется до +34 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе сегодня малооблачно, поднимется ветер до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов.

На ЮБК в субботу без осадков, днем до +35 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

В Керчи сегодня небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Днем будет жарко - до +33 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Симферополя провела совещание с общественниками города
Ялтинскую фирму оштрафовали на 9 миллионов рублей
В Севастополе чиновники за полгода 299 раз нарушили закон об коррупции
В Минтрансе Крыма рассказали об увеличении пассажиропотока на рейсах от границы с Украиной
Ялтинскую киностудию хотят сделать центром русского синематографа
Почетный гражданин Крыма Февзи Якубов скончался на 82-м году жизни
В Крыму к Единому дню голосования напечатали 2,3 миллиона бюллетеней
На дороги Керчи в ближайшее время выйдут 4 новых троллейбуса с кондиционерами
Гусеницы пожирают крымский подсолнечник
В Крыму уже побывали 4,5 миллиона туристов
Из Крыма запустили новые автобусные маршруты в Тулу и Пензу
Операция под водой: Одному из моряков Черноморского флота стало плохо в море
Пьяный севастополец в центре города нарисовал краской несколько свастик
Крымчанин незаконно ловил креветок: Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей
В Крымстате рассказали, сколько стоит собрать первоклассника в школу
Роспотребнадзор: В Крыму начинается второй пик активности клещей
Из-за сильного ветра двух мужчин на каяках в Крыму унесло в открытое море
В Крыму разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления
Глава Крыма назначил нового замминистра здравоохранения
Корабли Черноморского флота охотятся за подводной лодкой
До 34 градусов тепла и переменная облачность: Прогноз погоды в Крыму на 23 августа
Здание Украинской православной церкви в Симферополе отремонтируют за 14 миллионов рублей
Севастопольский парапланерист занял второе место на чемпионате мира