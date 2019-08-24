Погода в Крыму на 24 августа: до +36 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-24T08:56:00+03:00

На полуострове все еще лето. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Крыму 24 августа до +36 градусов. Небо будет скрыто за тучами. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе суббота также будет облачной, воздух прогреется до +34 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе сегодня малооблачно, поднимется ветер до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов.

На ЮБК в субботу без осадков, днем до +35 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

В Керчи сегодня небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Днем будет жарко - до +33 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU