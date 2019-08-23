Синоптики рассказали, когда в Крым придет осенняя прохлада

На Крымском полуострове небесное светило палит немилосердно, нет и намека, что скоро придет календарная осень. Вот и ближайший уик-энд лучше провести на берегу моря или дома под кондиционером.

- На выходные сохранится сухая, жаркая погода без дождей, которую определяют тропические воздушные массы, - сообщила «Комсомольской правде» - Крым» Елена Любецкая, замначальника ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - Похолодания в субботу-воскресенье не предвидится: днем по-прежнему будет + 31…36 градусов. Ночные температуры тоже очень высокие: +20…24 градуса. На Южном берегу Крыма даже в темное время суток до +30 градусов.

Специалист рассказала, что на следующей неделе, которая завершает август, тропическая воздушная масса начнет потихоньку уходить с территории Крыма.

- На полуостров начнет постепенно заходить более прохладный воздух умеренных широт, поэтому погода чуть-чуть изменится, - рассказала Елена Любецкая. – Но на похолодание не надейтесь. Да, такой изнуряющей жары, как сейчас не будет, но все же говорить о холоде не приходится. Все-таки будет довольно жарко для конца августа: днем +28..30 градусов, ночные температуры понизятся на 4-5 градусов.

Метеоролог ожидает, что такая погода продержится и первые дни календарной осени: - Воздух теплый, море теплое – лето продолжается. Серьезных перемен мы не ожидаем вплоть до 5 сентября, а вот после столбик термометра поползет вниз.

Откуда же на Крымском полуострове появился такой сухой и горячий, будто из духовки, воздух?

- Тропические массы пришли с Аравийского полуострова, с Ирана, - сказала Елена Любецкая. – Такая уж традиционная циркуляция воздуха в это время года. В прошлом году на полуострове в августе была точно такая же жара.

На этой неделе жители и гости Южного берега Крыма во всей красе смогла наблюдать красивейшее природное явление: здесь ночью была сильная гроза. И соцсети вмиг наполнились фотографиями неба, перечеркнутого молниями. Особенно удачные снимки получились над морской гладью. Очевидцы отметили, что несмотря на ненастье, Черное море оставалось на удивление спокойным.

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