В соцсети появилось видео грозы в Ялте: Очень красиво, прямо дух захватывает!

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-22T11:39:25+03:00

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На Южный берег Крыма ночью обрушилась мощная летняя гроза: громкая и сверкающая!

Гроза в Ялте.Молния расколола небо пополам. Видео:Паша Пошеченков/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

В соцсетях моментально появились видео и фотографии величественного природного явления.

Гроза была ночью. Фото: Сергей Борисов/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Возвращались из Симферополя. Всю дорогу сверкало, очень красиво, прямо дух захватывает! Это просто восхитительно, - пользователи активно комментируют свои и чужие снимки.

Очень красивое природное явление. Фото: Карина Колесник/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Правда, не всем удалось запечатлеть величественные моменты разгула стихии, когда шустрые молнии раскалывают небо пополам:

- Пробовал, но не успел снять.

- Чисто случайно получилось, а раньше, сколько раз ни пробовала, никогда не успевала, - делятся секретами «ловцы молнии».

- Тесла бушует, а море спокойное, - удивляются очевидцы. - Надо же. Всегда думал, что при грозе сильный шторм должен быть.

На ЮБК даже непогода вызывает у людей позитивные чувства. Например, во время ливня в соцсети появилось веселое видео "стул для серфинга".

По улицам Ялты плавают стулья из кафе.Последствия ливня возле памятника Ленину. Видео: Миша Линник/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

ИСТОЧНИК KP.RU