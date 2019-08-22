В соцсети появилось видео грозы в Ялте: Очень красиво, прямо дух захватывает!
На Южный берег Крыма ночью обрушилась мощная летняя гроза: громкая и сверкающая!
Гроза в Ялте.Молния расколола небо пополам. Видео:Паша Пошеченков/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
В соцсетях моментально появились видео и фотографии величественного природного явления.
Гроза была ночью. Фото: Сергей Борисов/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
- Возвращались из Симферополя. Всю дорогу сверкало, очень красиво, прямо дух захватывает! Это просто восхитительно, - пользователи активно комментируют свои и чужие снимки.
Очень красивое природное явление. Фото: Карина Колесник/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Правда, не всем удалось запечатлеть величественные моменты разгула стихии, когда шустрые молнии раскалывают небо пополам:
- Пробовал, но не успел снять.
- Чисто случайно получилось, а раньше, сколько раз ни пробовала, никогда не успевала, - делятся секретами «ловцы молнии».
- Тесла бушует, а море спокойное, - удивляются очевидцы. - Надо же. Всегда думал, что при грозе сильный шторм должен быть.
На ЮБК даже непогода вызывает у людей позитивные чувства. Например, во время ливня в соцсети появилось веселое видео "стул для серфинга".
По улицам Ялты плавают стулья из кафе.Последствия ливня возле памятника Ленину. Видео: Миша Линник/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
ИСТОЧНИК KP.RU