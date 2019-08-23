2019-08-23T18:59:41+03:00
Происшествия

В Севастополе чиновники за полгода 299 раз нарушили закон об коррупции

Должностные лица не соблюдают правила при госзакупках, приеме на работу и "забывают" отчитываться о доходах
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Виновные в нарушении закона наказаны.Виновные в нарушении закона наказаны.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Прокуратура Севастополя подвела итоги первого полугодия 2019 года по соблюдению антикоррупционного закона: выявлено 299 нарушений закона о противодействии коррупции.

- Внесены 98 представлений, по результатам рассмотрения которых 156 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. - Опротестован 41 нормативный правовой акт.

Вдобавок 5 человек наказаны за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственных или муниципальных экс-служащих.

Антикоррупционный закон часто нарушался при муниципальных и госзакупках, контроле и предоставлении услуг.

Севастопольские чиновники не отдавали должное и положению о обнародовании своих доходов и расходов, спустя рукава относились к предотвращению урегулированию конфликта интересов на муниципальной и госслужбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Симферополя провела совещание с общественниками города
Ялтинскую фирму оштрафовали на 9 миллионов рублей
В Минтрансе Крыма рассказали об увеличении пассажиропотока на рейсах от границы с Украиной
Ялтинскую киностудию хотят сделать центром русского синематографа
Почетный гражданин Крыма Февзи Якубов скончался на 82-м году жизни
В Крыму к Единому дню голосования напечатали 2,3 миллиона бюллетеней
На дороги Керчи в ближайшее время выйдут 4 новых троллейбуса с кондиционерами
Гусеницы пожирают крымский подсолнечник
В Крыму уже побывали 4,5 миллиона туристов
Из Крыма запустили новые автобусные маршруты в Тулу и Пензу
Операция под водой: Одному из моряков Черноморского флота стало плохо в море
Пьяный севастополец в центре города нарисовал краской несколько свастик
Крымчанин незаконно ловил креветок: Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей
В Крымстате рассказали, сколько стоит собрать первоклассника в школу
Роспотребнадзор: В Крыму начинается второй пик активности клещей
Из-за сильного ветра двух мужчин на каяках в Крыму унесло в открытое море
В Крыму разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления
Глава Крыма назначил нового замминистра здравоохранения
Корабли Черноморского флота охотятся за подводной лодкой
До 34 градусов тепла и переменная облачность: Прогноз погоды в Крыму на 23 августа
Здание Украинской православной церкви в Симферополе отремонтируют за 14 миллионов рублей
Севастопольский парапланерист занял второе место на чемпионате мира