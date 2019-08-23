В Севастополе чиновники за полгода 299 раз нарушили закон об коррупции
Прокуратура Севастополя подвела итоги первого полугодия 2019 года по соблюдению антикоррупционного закона: выявлено 299 нарушений закона о противодействии коррупции.
- Внесены 98 представлений, по результатам рассмотрения которых 156 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. - Опротестован 41 нормативный правовой акт.
Вдобавок 5 человек наказаны за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственных или муниципальных экс-служащих.
Антикоррупционный закон часто нарушался при муниципальных и госзакупках, контроле и предоставлении услуг.
Севастопольские чиновники не отдавали должное и положению о обнародовании своих доходов и расходов, спустя рукава относились к предотвращению урегулированию конфликта интересов на муниципальной и госслужбе.
ИСТОЧНИК KP.RU