В Севастополе чиновники за полгода 299 раз нарушили закон об коррупции

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-23T18:59:41+03:00

Должностные лица не соблюдают правила при госзакупках, приеме на работу и "забывают" отчитываться о доходах

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Севастополя подвела итоги первого полугодия 2019 года по соблюдению антикоррупционного закона: выявлено 299 нарушений закона о противодействии коррупции.

- Внесены 98 представлений, по результатам рассмотрения которых 156 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. - Опротестован 41 нормативный правовой акт.

Вдобавок 5 человек наказаны за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственных или муниципальных экс-служащих.

Антикоррупционный закон часто нарушался при муниципальных и госзакупках, контроле и предоставлении услуг.

Севастопольские чиновники не отдавали должное и положению о обнародовании своих доходов и расходов, спустя рукава относились к предотвращению урегулированию конфликта интересов на муниципальной и госслужбе.

ИСТОЧНИК KP.RU