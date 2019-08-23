2019-08-23T19:52:46+03:00
Общество

Глава администрации Симферополя провела совещание с общественниками города

В ходе встречи удалось обсудить наиболее острые социальные вопросы крымской столицы
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Маленко заявила, что все без исключения вопросы, поднятые на встрече, будут рассмотрены. Фото: пресс-служба администрации СимферополяМаленко заявила, что все без исключения вопросы, поднятые на встрече, будут рассмотрены. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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Глава Симферополя Наталья Маленко встретилась с представителями общественности и жителями Симферополя. Вместе с ней на встрече присутствовали начальники департаментов и управлений, представители силовых ведомств крымской столицы, и главы городских филиалов государственных предприятий «Вода Крыма», «Крымэнерго», «Крымтеплокоммунэнерго» и «Крымгазсети».

- Такой формат встречи обеспечивает прямое взаимодействие, исполнение данных ранее поручений и самое главное помогает обеспечивать постоянный конструктивный диалог администрации с симферопольцами», - уточнила глава администрации Наталья Маленко

На встрече прозвучало множество острых для города проблем. Так например, симферопольцы просили главу администрации обратить внимание на низкое качество работы общественного транспорта, и на плохую уборку городских улиц.

В пресс -службе администрации Симферополя подчеркнули, что все поднятые на встрече вопросы будут направлены ответственным чиновникам администрации, и 27 сентября будут подведены итоги проведенной по данным фактам работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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