2019-08-24T12:01:56+03:00
Общество

Самолет, летевший из Москвы в Симферополь, вернулся в аэропорт Шереметьево

По предварительным данным, это произошло по техническим причинам
Надежда ДАЦЮК
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Авиаборт вылетел в 5.10 из столицыАвиаборт вылетел в 5.10 из столицыФото: Олег УКЛАДОВ
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Самолет, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в аэропорт вылета, об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Авиаборт А320 вылетел в 5.10 из столицы, набрал высоту, сделал несколько кругов над Истрой, а затем над Клином. А после он вернулся в Шереметьево.

По предварительным данным, самолет недолетел до Симферополя по техническим причинам. Посадка в Шереметьево прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, 15 августа в Подмосковье экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта Жуковский. Борт столкнулся с птицами спустя несколько минут после вылета, и пилоты посадили самолет в кукурузном поле, часть пассажиров получили травмы. Остальные долетели в Симферополь несколькими рейсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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