2019-08-25T19:25:01+03:00
Общество

В Симферополе простились с почетным гражданином Крыма Февзи Якубовым

Его предали земле на кладбище «Абдал»
Александра КОРШУНОВА
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Церемония прошла в КИПУ. Фото: Facebook Сергея АксеноваЦеремония прошла в КИПУ. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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В воскресенье, 25 августа, в Симферополе простились с почетным гражданином Крыма Февзи Якубовым. Президент КИПУ скончался в пятницу на 82-м году жизни.

- Сегодня вместе с близкими и коллегами Февзи Якубовича Якубова почтили его память на территории родного ему КИПУ, - написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Заупокойная молитва прошла в мечети Кебир Джами, а похоронили Февзи Якуова на кладбище «Абдал».

СПРАВКА «КП»

Февзи Якубов родился в Черноморском районе Крыма. С 1993 года - ректор КИПУ. В ноябре 2016 года он покинул свой пост, став президентом университета.

В 2018 году доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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