В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» случился пожар из-за салюта
Вблизи Судака с 20 по 26 августа проходил молодежный фестиваль «Таврида-Арт». Во время закрытия форума из-за салюта загорелась трава вблизи фестивальной площадки. Очевидцы говорят, что возникла паника.
- Крым, Судак, закрытие фестиваля «Таврида-Арт» 25 августа: был салют. Дали его немного раньше, чем по программе, - цитирует ForPost информацию из соцсети. - Видимо из-за этого случились накладки.
В окрестностях Судак произошел пожар.Из-за праздничного салюта загорелась трава. Видео: архив "КП"! другой источник
Пользователи отмечают, что загорелся соседний холм: - Трава вспыхнула мгновенно, потому что на полуострове уже больше недели стоит изнуряющий зной.
Но спасатели быстро залили огонь, не дав ему шанса перекинуться на близлежащие земли.
- «Таврида» закончилась давкой людей при посадке в автобус, всеобщей паникой и многочасовыми пробками, - такой пост появился в соцсети.
Пресс-службе фестиваля в свою очередь сообщила: - В рамках шоу фейерверков подрядчиком допущено возгорание травы на участке, с которого запускались заряды. Инцидент произошел за периметром территории фестиваля и не представлял угрозы для зрителей и участников мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU