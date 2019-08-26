2019-08-26T20:27:57+03:00
Происшествия

В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» случился пожар из-за салюта

Информация о ЧП появилась в соцсетях [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Загорелся соседний холм. Фото: кадр видеоЗагорелся соседний холм. Фото: кадр видео
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Вблизи Судака с 20 по 26 августа проходил молодежный фестиваль «Таврида-Арт». Во время закрытия форума из-за салюта загорелась трава вблизи фестивальной площадки. Очевидцы говорят, что возникла паника.

- Крым, Судак, закрытие фестиваля «Таврида-Арт» 25 августа: был салют. Дали его немного раньше, чем по программе, - цитирует ForPost информацию из соцсети. - Видимо из-за этого случились накладки.

В окрестностях Судак произошел пожар.Из-за праздничного салюта загорелась трава. Видео: архив "КП"! другой источник

Пользователи отмечают, что загорелся соседний холм: - Трава вспыхнула мгновенно, потому что на полуострове уже больше недели стоит изнуряющий зной.

Но спасатели быстро залили огонь, не дав ему шанса перекинуться на близлежащие земли.

- «Таврида» закончилась давкой людей при посадке в автобус, всеобщей паникой и многочасовыми пробками, - такой пост появился в соцсети.

Пресс-службе фестиваля в свою очередь сообщила: - В рамках шоу фейерверков подрядчиком допущено возгорание травы на участке, с которого запускались заряды. Инцидент произошел за периметром территории фестиваля и не представлял угрозы для зрителей и участников мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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