Крымские спасатели вытащили из горящего дома 26-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-27T09:25:18+03:00

К счастью, он не пострадал Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В селе Полтавка в Красногвардейском районе в жилом доме по улице Октябрьская вспыхнул пожар. Там интенсивно горела кровля на площади 36 квадратных метров.

Это сопровождалось сильным задымлением помещения.

При проведении разведки сотрудники МЧС в одной из комнат обнаружили пострадавшего. 26-летнего мужчину эвакуировали в безопасное место. От медицинской помощи он отказался.

- Благодаря слаженным и оперативным действиям пожар был ликвидирован в течении 30 минут. Угрозы распространения огня на соседние помещения не допущено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

Начальник ведомства Александр Еремеев рассказал, что с начала года спасатели ликвидировали почти 3 тысячи пожаров и спасли 84 человека.

Напомним, в Феодосии на ходу загорелся автомобиль. К счастью, водитель успел остановить машину, а спасатели ликвидировали возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU