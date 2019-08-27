Власти Севастополя обещают решить проблему с нечистотами в Голубой бухте в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-27T09:26:10+03:00

Эта труба находится на глубине 35 метров, за 16 лет ее никто не отремонтировал. Фото: Михаил Развожаев

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Власти Севастополя рапортуют: уже через пару дней удастся решить проблему с порывом коллектора в Голубой бухте. Порыв этот случился аж в 2003 году, вот только никому до этого 16 лет не было дела. В 2017-м пляж в Голубой бухте просто закрыли для отдыхающих - из-за антисанитарии, а проблему решать чиновники не взялись. И только в 2019-м дело сдвинулось с мертвой точки.

В сеть попали снимки со спутника, где видно, как нечистоты выливаются в Голубую бухту. Вот тогда-то власть и очнулась. «Водоканал» наконец провел обследование и выяснил, что на расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы глубоководного коллектора со смещением оси.

И вот 7 августа начались работы по ремонту. Починить порыв обещали к 16 августа, но сроки сдвинулись из-за погодных условий.

К настоящему времени водолазы установили на трубу специальный хомут, и сточные воды больше не выходят в море.

«Хомут установлен, полностью протянут. Осталась провести герметизацию некоторых участков, но по сути 90% выбросов прекращено. Сегодня-завтра работы будут закончены», – доложил врио замгубернатора Севастополя Владимир Базаров.

ИСТОЧНИК KP.RU