Почти половину новой тротуарной плитки уложили на набережной Салгира в Симферополе
На набережной реки Салгир в Симферополе уложили 40 процентов тротуарной плитки – это порядка 12 тысяч квадратных метров.
На этой неделе планируется завершить работы по ремонту восьми мостов. Что касается бетонных плит русла, то они окрашены на 70 процентов.
Сейчас в ускоренном темпе завершаются работы по установке ограждения на участке от улицы Шмидта до улицы Киевской и вдоль Малого Салгира вдоль Гагаринского парка.
Там в непосредственной близости находятся учебные учреждения.
- До конца недели здесь ограждения будут стоять. Это порядка 6 километров из общей протяженности набережной в 9 километров, - генеральный директор предприятия-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий.
Ранее "КП-Крым" писала и показывала, как будет выглядеть набережная реки Салгир после реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU