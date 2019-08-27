2019-08-27T15:54:41+03:00
Общество

Почти половину новой тротуарной плитки уложили на набережной Салгира в Симферополе

Работы на объекте идут в ускоренном темпе
Александра КОРШУНОВА
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Основные работы должны завершиться до начала сентября. Фото: пресс-служба администрации СимферополяОсновные работы должны завершиться до начала сентября. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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На набережной реки Салгир в Симферополе уложили 40 процентов тротуарной плитки – это порядка 12 тысяч квадратных метров.

На этой неделе планируется завершить работы по ремонту восьми мостов. Что касается бетонных плит русла, то они окрашены на 70 процентов.

Сейчас в ускоренном темпе завершаются работы по установке ограждения на участке от улицы Шмидта до улицы Киевской и вдоль Малого Салгира вдоль Гагаринского парка.

Там в непосредственной близости находятся учебные учреждения.

- До конца недели здесь ограждения будут стоять. Это порядка 6 километров из общей протяженности набережной в 9 километров, - генеральный директор предприятия-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

Ранее "КП-Крым" писала и показывала, как будет выглядеть набережная реки Салгир после реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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