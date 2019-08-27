2019-08-27T13:57:41+03:00
Происшествия

Ведется следствие: Под Керчью утонул пенсионер

Его тело из воды извлекли очевидцы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Соблюдайте меры безопасности на воде. Фото: пресс-служба МЧС РКСоблюдайте меры безопасности на воде. Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

Недалеко от Керчи, на не предназначенном для купания пляже поселка Маяк, очевидцы вытащили из воды тело пожилого мужчины.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и «скорой помощи». К сожалению, медики констатировали биологическую смерть 81-летнего мужчины.

На данный момент ведется следствие.

Кроме того, уже в другой части Крыма, в Алуште, сотрудники чрезвычайного ведомства во время патрулирования спасли 52-летнего мужчину.

- Пострадавший был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов добавил, что с начала года произошло 57 происшествий на воде, погибли 38 человек.

Но это не единственное трагическое событие за последние сутки - в Черном море нашли тело мужчины, который пошел нырять без балллона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте хотят начать строить многоуровневые парковки
Рядом с Карадагским заповедником потушили крупный пожар
В Крыму из СИЗО домой отпустили бойца украинского нацбатальона
Три человека пострадали в ДТП в Красногвардейском районе
Почти половину новой тротуарной плитки уложили на набережной Салгира в Симферополе
Умерла на пороге больницы: В Севастополе, не дождавшись медицинской помощи, скончалась старушка
Многодетным семьям в Крыму компенсируют затраты на школьную форму
В Крыму нашли мертвым пропавшего на днях туриста
В Симферополе задержали мужчин, которые украли кабель с набережной реки Салгир
Власти Севастополя обещают решить проблему с нечистотами в Голубой бухте в ближайшие дни
Крымские спасатели вытащили из горящего дома 26-летнего мужчину
Погода в Крыму 27 августа: Жарко и сухо
В столице Крыма возведут храм Великомученицы Екатерины
В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» случился пожар из-за салюта
Реставрация Митридатских лестниц в Керчи завершится в сентябре 2020 года
ЧП в симферопольском СИЗО: Кавказец зарезал своего сокамерника
В поселке Орджоникидзе столкнулись два легковых автомобиля: Есть пострадавшие
Под Евпаторией ребенка унесло в море на надувном круге
Крымские спасатели 12 часов искали мужчину, который отбился от туристической группы
На Южном берегу Крыма построят берегоукрепительные сооружения
В Феодосии на ходу загорелась легковушка
Уберут мусор и покосят траву: В Симферополе облагородят территорию около «Неаполя Скифского»