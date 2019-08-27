Ведется следствие: Под Керчью утонул пенсионер

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-27T13:57:41+03:00

Его тело из воды извлекли очевидцы

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Недалеко от Керчи, на не предназначенном для купания пляже поселка Маяк, очевидцы вытащили из воды тело пожилого мужчины.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и «скорой помощи». К сожалению, медики констатировали биологическую смерть 81-летнего мужчины.

На данный момент ведется следствие.

Кроме того, уже в другой части Крыма, в Алуште, сотрудники чрезвычайного ведомства во время патрулирования спасли 52-летнего мужчину.

- Пострадавший был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов добавил, что с начала года произошло 57 происшествий на воде, погибли 38 человек.

Но это не единственное трагическое событие за последние сутки - в Черном море нашли тело мужчины, который пошел нырять без балллона.

ИСТОЧНИК KP.RU