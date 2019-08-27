Спасатели нашли мертвым туриста, пропавшего в Черном море
Утром 27 августа крымские спасатели обнаружили мертвым туриста, который пропал на днях в акватории Черного моря.
Сообщение сотрудникам МЧС поступило от его знакомого, с которым они вместе отдыхали. Оказалось, что погибший пошел нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами в 200-300 метрах от берега.
Но через час к товарищу он не вернулся. После этого друг и забил панику – вызвал спасателей, полицейских и дежурных по пляжу.
- По состоянию на 20.00 вчерашнего дня (26 августа – прим.Ред.) было обследовано 10 000 квадратных метров акватории Черного моря. Поиск результатов не дал, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
А утром 27 августа в ведомстве проинформировали, что пропавшего туриста обнаружили мертвым водолазы.
Сейчас по данному факту ведется следствие.
ВНИМАНИЕ
Памятка от МЧС Крыма для аквалангистов и любителей подводного плавания:
- никогда не погружайтесь без партнера;
- всегда планируйте погружение и четко следуйте этому плану;
- заранее проверьте исправность оборудования;
- не употребляйте алкоголь и запрещенные вещества перед погружением;
- заранее ознакомьтесь с подводным рельефом;
- четко следуйте инструкциям дайверов;
- никогда не задерживайте дыхание при подъеме на поверхность.
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ИСТОЧНИК KP.RU