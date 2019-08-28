Легковушка влетела в МАЗ на «Тавриде»: Погиб человек

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-28T09:48:16+03:00

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На крымской трассе «Таврида» в Белогорском районе произошла авария. Это произошло поздно ночью. Автомобиль ВАЗ, который ехал в сторону Феодосии, допустил выезд на встречную полосу, и столкнулся с грузовиком МАЗ.

Он ехал в сторону Симферополя.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 смертельно травмирован, а пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По факту ДТП проводится проверка.

А вчера в Красногвардейском районе машина скатилась на обочину и перевернулась. В этот момент в атомобиле находилось три человека - водитель, пассажир и ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В МВД сообщили, что мужчина, который находился за рулем. был уставшим.

ИСТОЧНИК KP.RU