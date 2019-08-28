В Ялте в пяти метрах от берега нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-28T12:57:39+03:00

С начала года в Крыму на воде погибло 42 человека. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В поселке Кореиз, недалеко от Ялты, в пяти метрах от берега обнаружили труп мужчины. Очевидцы извлекли погибшего из воды.

Врачи «скорой» помощи, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Кроме этого, сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в селе Молочное Сакского района в море на расстоянии 150 метров от берега на надувном круге уносит ребенка.

До прибытия спасателей ребенка вытащили из воды и доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

- С начала года произошло 62 происшествия на воде, погибло 42 человека, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Напомним, в Черном море утонул мужчина. Он отдыхал вместе со своим другом в Сакском районе Крыма.

Трагедия произошла после того, как мужчина отправился нырять в море без баллона.

ИСТОЧНИК KP.RU