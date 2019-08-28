На пешеходном переходе в Севастополе сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 19:28 2019-08-28T19:29:01+03:00

Точной информации о пострадавших нет Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Севастополе на улице Хрусталева на пешеходном переходе возле школы №7 сбили пожилую женщину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу-герою, водитель автомобиля Lifan при повороте возле пешеходного перехода совершила наезд на пешехода.

Женщина в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу, пишет ForPost.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы. На данный момент точной информации о состоянии пострадавшей нет.

Напомним, ночью 28 августа на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась там с грузовым автомобилем.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU