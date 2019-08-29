"Думала, с ума сойду от страха!": Жительница Ялты нашла в туалете скорпиона

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-29T17:24:13+03:00

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Полупрозрачные насекомые с поднятым кверху хвостом-жалом – фото скорпионов заполонили соцсети.

- Люди, будьте осторожны - это скорпионы! – гласит подпись под одним из снимков.

Пользователи соцсети активно делятся своими впечатлениями от встреч с «квартирантами»:

- В туалет зашла, а там скорпион! Думала, с ума сойду от страха - на весь этаж истерику закатила! Пришлось взять в руки мухобойку.

Другие же встают на сторону козявок:

- Они безвредные, да и вообще лапочки. В детстве мы скорпионов сажали в одну банку с тарантулами, а потом стравливали.

Кто же прав?

- Скорпионы, обитающие в Крыму, жалят не сильнее, чем пчела или оса, они не ядовиты, - рассказала «КП»-Крым» Елена Журавлева, ученый-энтомолог. - Насекомые, как правило, не нападают первыми, просто их не нужно трогать. Да и в жилье сами не заползают. Чаще всего их приносят на одежде с прогулок по солнечным, каменистым местам, которые облюбовали эти насекомые. Если вы увидели в доме скорпиона, то не обижайте его. Осторожно заверните в тряпочку и отнесите на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU