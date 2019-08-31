2019-08-31T09:36:41+03:00
Происшествия

В Крыму чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за некорректные ответы гражданам

В 13 письмах-ответах были указаны ошибочные адреса
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
За неправильные адреса пришлось платить штраф.За неправильные адреса пришлось платить штраф.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Сакском районе прокуратура проверила насколько чиновники уважают закон, рассматривая обращения граждан.

- Должностное лицо администрации района ответы на 13 обращений граждан направил на почтовые адреса, отличные от указанных заявителями в своих обращениях, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Права граждан на получение ответа были нарушены.

В итоге межрайонный прокурор в отношении должностного лица возбудил административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. По ст. 5.29 КоАП РФ ().

Суд поддержал надзорное ведомство и оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Письма-ответы таки направили по указанным в обращениях адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24