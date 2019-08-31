В Крыму чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за некорректные ответы гражданам
В Сакском районе прокуратура проверила насколько чиновники уважают закон, рассматривая обращения граждан.
- Должностное лицо администрации района ответы на 13 обращений граждан направил на почтовые адреса, отличные от указанных заявителями в своих обращениях, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Права граждан на получение ответа были нарушены.
В итоге межрайонный прокурор в отношении должностного лица возбудил административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. По ст. 5.29 КоАП РФ ().
Суд поддержал надзорное ведомство и оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Письма-ответы таки направили по указанным в обращениях адресам.
ИСТОЧНИК KP.RU