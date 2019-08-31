В Крыму чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за некорректные ответы гражданам

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-31T09:36:41+03:00

В 13 письмах-ответах были указаны ошибочные адреса

Изменить размер текста: A A

В Сакском районе прокуратура проверила насколько чиновники уважают закон, рассматривая обращения граждан.

- Должностное лицо администрации района ответы на 13 обращений граждан направил на почтовые адреса, отличные от указанных заявителями в своих обращениях, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Права граждан на получение ответа были нарушены.

В итоге межрайонный прокурор в отношении должностного лица возбудил административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. По ст. 5.29 КоАП РФ ().

Суд поддержал надзорное ведомство и оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Письма-ответы таки направили по указанным в обращениях адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU