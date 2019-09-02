В Симферополе 2 сентября частично пропадет свет на 4 улицах

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-02T08:15:47+03:00

Света не будет до 17.00 Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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2 сентября, в понедельник, в столице Республики Крым запланировано отключение света.

Локальный блэкаут – это вынужденная мера. Крымские энергетика сообщают, что приводят в порядок трансформаторные подстанции и линии электропередач.

Электричество исчезнет в восемь утра, а появится к пяти вечера. Всего в зону отключения энергии попадет четыре столичных улицы, где света не будет лишь в некоторых зданиях.

Где в Симферополе в понедельник не будет света:

улица 60 лет Октября, 30

улица Воровского, 20-22(четная сторона), 23-25(нечетная сторона)

улица Неапольская, 1-25 (нечетная сторона)

улица Петровская балка, 2-6(четная сторона)

ИСТОЧНИК KP.RU