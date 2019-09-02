В Симферополе 2 сентября частично пропадет свет на 4 улицах
2 сентября, в понедельник, в столице Республики Крым запланировано отключение света.
Локальный блэкаут – это вынужденная мера. Крымские энергетика сообщают, что приводят в порядок трансформаторные подстанции и линии электропередач.
Электричество исчезнет в восемь утра, а появится к пяти вечера. Всего в зону отключения энергии попадет четыре столичных улицы, где света не будет лишь в некоторых зданиях.
Где в Симферополе в понедельник не будет света:
улица 60 лет Октября, 30
улица Воровского, 20-22(четная сторона), 23-25(нечетная сторона)
улица Неапольская, 1-25 (нечетная сторона)
улица Петровская балка, 2-6(четная сторона)
ИСТОЧНИК KP.RU