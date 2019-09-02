В Симферополе военнослужащий-контрактник напал на букмекерскую контору
В Симферополе, по решению Крымского гарнизонного военного суда, взят под стражу военнослужащий-контрактник, подозреваемый в ограблении букмекерской конторы, где делают ставки на футбол, хоккей и другие виды спорта. Преступление было совершенно с использованием оружия.
- Подозреваемый, 23 августа, примерно в четыре утра, в помещении АО «Спорт Бет», в Симферополе, совершил разбойное нападение на кассира с применением травматического пистолета, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда, - и похитил 165 000 рублей, принадлежащие компании.
Суд избрал для подозреваемого меру пресечения – заключение под стражу на срок два месяца.
На сегодняшний день постановление Крымского гарнизонного военного суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU