В Симферополе военнослужащий-контрактник напал на букмекерскую контору

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-02T11:46:36+03:00

Подозреваемый ближайшие два месяца проведет под стражей. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Симферополе, по решению Крымского гарнизонного военного суда, взят под стражу военнослужащий-контрактник, подозреваемый в ограблении букмекерской конторы, где делают ставки на футбол, хоккей и другие виды спорта. Преступление было совершенно с использованием оружия.

- Подозреваемый, 23 августа, примерно в четыре утра, в помещении АО «Спорт Бет», в Симферополе, совершил разбойное нападение на кассира с применением травматического пистолета, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда, - и похитил 165 000 рублей, принадлежащие компании.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения – заключение под стражу на срок два месяца.

На сегодняшний день постановление Крымского гарнизонного военного суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU