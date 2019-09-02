Дочь первого президента Крыма, впавшего в кому в Турции, надеется вывезти отца на лечение в Россию

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-02T18:01:36+03:00

Сейчас Юрий Мешков находится в Турции в коме

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Марианна Мешкова, дочь первого президента Крыма, хочет вывезти отца на лечение в Россию. На днях Юрий Мешков впал в кому, находясь в Турции.

На данный момент лечение он проходит там.

- Будут выводить сейчас из комы. По результатам обследования, кровоизлияние им удалось остановить. Но будут смотреть какой урон нанесен организму. Что функционирует, что нет, есть ли необходимость в еще одной операции, - рассказала «КП-Крым» Марианна.

Пока родственникам политика остается только ждать. И, конечно, надеется на лучшее.

- И на то, что ему помогут выбраться из Турции и вылечиться в России, - высказалась Марианна Мешкова.

Сейчас политик подключен к аппарату искуственного дыхания. Накануне у Мешкова случился сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU