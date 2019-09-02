«Может не дожить до утра»: Первый президент Крыма впал в кому в Турции

Первый президент Крыма Юрий Мешков впал в кому. Об этом сообщила его дочь Марианна в социальной сети Facebook.

- У Мешкова сегодня случился инсульт. До утра может не дожить. Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь, - написала Марианна.

Сейчас политик подключен к аппарату искусственного дыхания.

По словам дочери, проблемы со здоровьем у Мешкова начались в Турции, куда он поехал со свей женой. Возможно, это случилось из-за высокой температуры воздуха на отдыхе.

- Сейчас его будут выводить из комы. По результатам обследования, кровоизлияние им удалось остановить. Но будут смотреть какой урон нанесен организму. Что функционирует, что нет, есть ли необходимость в еще одной операции, - рассказала "КП-Крым" дочь первого президента.

Пользователи соцсети желают политику скорейшего выздоровления, а его дочери – веры и душевных сил.

Марианна пытается не сдаваться, старается верить в лучшее. А также, что отцу помогут выбраться из Турции и вылечиться в России.

Напомним, в марте 2019 года суд арестовал экс-президента Юрия Мешкова. Тогда его признали виновным в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Как потом оказалось, он отказался показать полиции свой паспорт, поэтому его и отвезли в участок.

СПРАВКА "КП"

Юрий Мешков в феврале 1994 года был избран первым президентом Республики Крым. В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила крымскую конституцию и создала Автономную Республику Крым, которая по сути была лишена какого бы то ни было суверенитета. Таким образом, Мешков стал не только первым, но и единственным президентом Крыма в новейшей истории.

За свои пророссийские взгляды Мешков стал персоной нон-грата на Украине, поэтому эмигрировал в Москву.

Родом экс-президент из Днепропетровской области, свое детство он провел в Симферополе, а в 1977 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.

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